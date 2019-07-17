Ні грошей, ні відпочинку: в Україні активізувалися туристичні шахраї

В Україні активізувалися шахраї, які в розпал літнього сезону обманюють туристів продаючи їм нібито дешеві путівки на популярні курорти.

В результаті українці не отримують ні відпочинку, ні грошей, пише видання "Вести".

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Киянки Владислава Паламар і Людмила Костенко поскаржилися на те, що турагентство, в яке вони звернулися за покупкою нібито "відмовного туру" до Туреччини, присвоїло їхні гроші і перестало виходити на зв'язок. Зазначається, що тур дівчата купували ще в середині червня.

"Ми довго вибирали тур, ходили по турагентствам, але те, що нам подобалося, коштувало великих грошей, і ми вже стали підбирати собі щось простіше. Але в один день, гортаючи стрічку в соціальній мережі, я побачила рекламу туру в п'ятизірковий готель на тиждень всього за 14 тис. грн на двох", - розповідає Людмила.

Всесвіт-Тур

"Мені сказали, що люди, які бронювали путівку, відмовилися від неї за сімейними обставинами, і щоб вона не пропала, а люди отримали хоч якусь компенсацію, її зараз продають з 50% знижкою. І, мовляв, це навіть не продаж, а просто переоформлення на інші прізвища. Вони мені також сказали, що фірма знаходиться в Вінниці, і якщо я захочу купити путівку, то мені потрібно буде або їхати до них, або відправити гроші на карту ", - розповідає дівчина.

У підсумку, порадившись, дівчата відправили потрібну суму на карту і стали готуватися до вильоту. Їм пообіцяли прислати договір і ваучери через два дні після оплати.

"Спершу вони весь час просили почекати, а потім і зовсім перестали відповідати. У підсумку своїх документів ми так і не дочекалися, хоча вже мали вилетіти. А коли стали шукати згадки про фірму в інтернеті, помітили, що у неї немає сайту, а сторінка в соціальних мережах була створена буквально пару тижнів тому. Днями збираємося йти в поліцію. Але в те, що нам повернуть гроші, вже не віримо", - говорить Костенко.

Як кажуть в турагентствах, аферисти часто прикриваються відомими брендами і значно занижують ціни на путівки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві засікли двох зловмисниць, які на продажі "липових" туристичних путівок обдурили людей на 2 млн грн. Як з'ясувалося, в правоохоронні органи столиці звернулося 39 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, проте послуги так і не отримали.

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