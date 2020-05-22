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22 травня • оновлено в 11:22
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Негігієнічний вчинок пасажирки потягу обурив попутників

7.1т
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Негігієнічний вчинок пасажирки потягу під час пандемії коронавірусу обурив попутників.

Фотографія, на яку звернуло увагу видання Mirror, була опублікована в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. Зазначимо, що на кадрі видно, як жінка в захисній медичній масці сидить в кріслі, відкинувшись спиною до вікна і поклавши голі ноги на сусідній підлокітник.

Негігієнічний вчинок пасажирки потягу обурив попутників

Фото: mirror.co.uk

Один з її попутників сфотографував побачене і виклав знімок у мережу.

"Принаймні, вона в масці", – написав він. До речі, передбачається, що інцидент стався в Німеччині.

Негігієнічний вчинок пасажирки потягу обурив попутників

Фото: mirror.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про 4 речі, які можна отримати безкоштовно в поїзді у провідника.

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Автор
Крістіна Долматова
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