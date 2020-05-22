Негігієнічний вчинок пасажирки потягу обурив попутників

Негігієнічний вчинок пасажирки потягу під час пандемії коронавірусу обурив попутників.
Фотографія, на яку звернуло увагу видання Mirror, була опублікована в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. Зазначимо, що на кадрі видно, як жінка в захисній медичній масці сидить в кріслі, відкинувшись спиною до вікна і поклавши голі ноги на сусідній підлокітник.
Фото: mirror.co.uk
Один з її попутників сфотографував побачене і виклав знімок у мережу.
"Принаймні, вона в масці", – написав він. До речі, передбачається, що інцидент стався в Німеччині.
Фото: mirror.co.uk
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