Головна Новини
22 січня • оновлено в 13:33
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Названо найкращі країни для подорожей на самоті

1.4т
Читати матеріал російською

Одним з найкращих напрямків для туристів, які подорожують на самоті, є Хорватія.

Відповідний список опублікував портал HypeBae.

Названо найкращі країни для подорожей на самоті

pexels.com

Новини
Не беріть це з собою! Названі найдивніші речі, вилучені в аеропортах

Хорватія ідеальна для прогулянок по паркам, огляду міських визначних пам'яток і виноробства, а в Дубровнику є можливість відвідати місця зйомок серіалу "Гра престолів".

Названо найкращі країни для подорожей на самоті

pexels.com

Також одиноким туристам слід відвідати Перу і побувати на території стародавнього міста інків Мачу-Пікчу.

Названо найкращі країни для подорожей на самоті

pexels.com

Не менш придатним для одиноких мандрівників місцем визнали Балі, Південну Корею, Нью-Йорк, Швейцарію та відвідати карнавал в місті Новий Орлеан американського штату Луїзіана.

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги