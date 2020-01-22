Названо найкращі країни для подорожей на самоті

Одним з найкращих напрямків для туристів, які подорожують на самоті, є Хорватія.
Відповідний список опублікував портал HypeBae.
pexels.com
Хорватія ідеальна для прогулянок по паркам, огляду міських визначних пам'яток і виноробства, а в Дубровнику є можливість відвідати місця зйомок серіалу "Гра престолів".
pexels.com
Також одиноким туристам слід відвідати Перу і побувати на території стародавнього міста інків Мачу-Пікчу.
pexels.com
Не менш придатним для одиноких мандрівників місцем визнали Балі, Південну Корею, Нью-Йорк, Швейцарію та відвідати карнавал в місті Новий Орлеан американського штату Луїзіана.
Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.
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