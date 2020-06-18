Головна Новини
19 червня • оновлено в 01:05
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Названо країни, які готові приймати українських туристів: список

1.4т
Читати матеріал російською

Зараз українських туристів готові приймати щонайменше 17 країн, проте деякі з них – при певних умовах.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідна інформація була оприлюднена в ефірі програми "Право на владу". У свою чергу президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне звернув увагу на важливість того, щоб українці повірили в безпеку авіатранспорту.

Згідно з представленими даними, зараз вже готові приймати українців Ісландія, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Сербія, Болгарія, Туніс, Єгипет, Албанія.

Названо країни, які готові приймати українських туристів: список

Кадр відео ТСН

Також при дотриманні певних умов відкриті кордони Норвегії, Фінляндії, Данії, Німеччини, Польщі, Чехії, Швейцарії та Румунії.

За словами президента МАУ, крім готовності інших країн приймати українців, у України також має бути можливість приймати іноземців.

"Так як авіаційний транспорт двосторонній, мають бути можливості України брати іноземців, що на сьогоднішній день вже є доступним. Також потрібно щоб люди повірили, що авіаційний транспорт для них не несе авіаційної небезпеки. І потрібно забезпечувати аеропорти усіма можливими засобами (безпеки)", – зазначив Дихне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів без проходження самоізоляції і тестування на COVID-19, однак за умови дотримання норм безпеки авіаперевізниками.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євген Дихне
Місце
Україна
Тег
МАУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Travel Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги