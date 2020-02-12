Не скручувати та не складати: названий спосіб, як вмістити всі необхідні речі в ручну поклажу

Досвідчена туристка назвала простий спосіб, як вмістити всі необхідні речі в сумку розміром з ручну поклажу для авіаперельоту.
Так, своїм лайфхаком вона поділилася в пості на порталі Reddit. Зазначимо, що секрет полягає в тому, що всі речі потрібно розміщувати перпендикулярно один одному.
Фото: informburo.kz
"Я перестала скручувати та складати речі, оскільки так вони мнуться і не вміщаються у валізу. Кладу перший предмет одягу на ліжко або на підлогу, а потім накриваю його наступною річчю, яка повернута до нього під кутом 90 градусів. Потім я продовжую нашаровувати одяг таким же чином", – розповіла мандрівниця.
Дівчина додала, що в кінці кладе на стопку одягу в самий центр шкарпетки та білизну, а потім складає кути речей, які лежать під ними та закриває в такому вигляді валізу.
Фото: top-shop.ee
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