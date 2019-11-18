Названі найнебезпечніші країни для туризму у 2020 році

Міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни у 2020 році.

Як пише Daily Mail, такими виявилися країни Африки — Лівія і Сомалі, Латинської Америки — Венесуела, а також держава Перської затоки — Афганістан. Згідно з інформацією експертів, там у 2020 році прогнозуються високі ризики за трьома показниками: особистої безпеки, дорожнього руху й медицини.

Африка Фото: travelvideophoto.com

Також небезпечними для здоров'я туристів фахівці назвали Нігер, Гвінею, Республіку Сьєрра-Леоне, Ліберію, Південний Судан, Еритрею та Центральноафриканську республіку. Ризик для особистої безпеки присутній у Сирії, Ємені, Іраку і деяких районах Нігерії, а загроза потрапити в аварію — в Белізі, Домініканській Республіці, Саудівській Аравії, Таїланді та В'єтнамі.

Фото: rbc.ua

Найбезпечнішими у світі країнами, за версією експертів, є Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Швеція та Гренландія. Мінімальні ризики для здоров'я наступного року прогнозуються в Канаді, США, Новій Зеландії, Австралії, Південній Кореї і Японії. Найбільш надійними в рамках особистої безпеки стануть Ісландія, Швейцарія і Словенія, а в більшості європейських країн, Японії, Австралії та Новій Зеландії вкрай низька ймовірність стати учасником ДТП.

Швейцарія Фото: swissinfo.ch

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше агентство Henley&Partners назвало країни з найзручнішим для подорожей громадянством. Лідером рейтингу стала Японія, піддані якої можуть відвідати без візи 190 країн світу.

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