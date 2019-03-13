Названі найдешевші для подорожей міста Європи

Вільнюс очолив рейтинг найдоступніших для відвідування міст Європи. Так, 2 дня в столиці Литви можуть обійтися в 194$. Проживання в цьому місті також було визнано одним з найдешевших - 46$ на добу.

У рейтингу порівняли середні ціни, які туристу доведеться заплатити за 12 основних складових відпочинку в 48 європейських містах. Пункти включають напої, вечерю на двох з вином, номер на дві ночі для двох дорослих в тризірковому готелі, тур по визначних пам'ятках і міський транспорт, пише City Costs Barometer.

Вільнюс

На другому місці опинився Белград – тут за аналогічний набір послуг доведеться заплатити 226$.

Белград

Варшава опинилася третім найдешевшим містом Європи.

Варшава

Найдорожчим з досліджуваних міст став Рейк'явік, вартість відпочинку тут оцінили 609$. Вечеря з вином в столиці Ісландії обійдеться в 163$.

Рейк'явік

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс Stasher опублікував рейтинг кращих пам'яток. У десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці.

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