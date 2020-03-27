Названа річ, яку обов'язково потрібно дезінфікувати в поїздці

Однією з головних речей, які потребують обов'язкової дезінфекції в подорож під час пандемії коронавірусу, є паспорт.

Про це розповіла доцент кафедри мікробіології та імунології Джорджтаунського університету Ерін Соррелл, пише Express.

За її словами, коронавірус здатний зберігатися на різних поверхнях, особливо на непористих, таких як пластик, протягом трьох днів. Фахівець порадила в поїздках регулярно обробляти паспорт, навіть якщо його обкладинка зроблена з іншого матеріалу.

"Використання дезинфікуючого засобу, що містить більше 60 відсотків спирту, є хорошим методом", - сказала Соррелл.

Як раніше писав OBOZREVATEL, складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу. Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся