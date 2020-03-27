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28 березня • оновлено в 00:29
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Названа річ, яку обов'язково потрібно дезінфікувати в поїздці

3.1т
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Однією з головних речей, які потребують обов'язкової дезінфекції в подорож під час пандемії коронавірусу, є паспорт.

Про це розповіла доцент кафедри мікробіології та імунології Джорджтаунського університету Ерін Соррелл, пише Express.

Названа річ, яку обов'язково потрібно дезінфікувати в поїздці

За її словами, коронавірус здатний зберігатися на різних поверхнях, особливо на непористих, таких як пластик, протягом трьох днів. Фахівець порадила в поїздках регулярно обробляти паспорт, навіть якщо його обкладинка зроблена з іншого матеріалу.

"Використання дезинфікуючого засобу, що містить більше 60 відсотків спирту, є хорошим методом", - сказала Соррелл.
Названа річ, яку обов'язково потрібно дезінфікувати в поїздці

Як раніше писав OBOZREVATEL, складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу. Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту.

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Автор
Марія Дідик
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