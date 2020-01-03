Названа найбезпечніша авіакомпанія в світі

Австралійська авіакомпанія Qantas стала найбезпечнішою в світі в новому 2020 році згідно з рейтингом експертів.

При складанні рейтингу фахівці враховували такі критерії, як статистика аварій і серйозних інцидентів, перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, розробки в області безпеки польотів, а також вік літаків, пише AirlineRatings.

Друге місце зайняв новозеландський перевізник Air New Zealand, а третє - тайванський EVA Air. П'ятірку найбільш надійних авіакомпаній замкнули Etihad і Qatar Airways.

Серед найбезпечніших бюджетних перевізників виявилися Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня стюардеса британської авіакомпанії Virgin Airlines Менді Сміт відверто розповіла про секс своїх колег на борту літака. Дівчина розповіла, що секс в літаку під час перельоту - не рідкість для багатьох членів екіпажу.

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