Найбільший недоторканий ліс у світі: Комаров показав вражаюче фото

Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров захопив фоловерів знімком найбільшого недоторканого людиною лісу, який йому вдалося спостерігати із вертольота під час зйомок чергового випуску туристичної програми "Світ навиворіт" у Бразилії.

Як зазначив ведучий під постом в Instagram, ліс Амазонії настільки густий, що майже 2,5 годин команда програми не могла знайти місце, де посадити гелікоптер.

Дмитро Комаров Фото: tv.ua

"Пролітаю над найбільшим і недоторканим лісом у світі. Бразильська Амазонія. Таку картину я спостерігав із вертольота 2,5 години. Сісти було ніде — навколо дикий недоторканий ліс", — розповів Комаров.

Для фотографії ведучий звісив ноги з гелікоптера, через що кадр вийшов ще більш вражаючим.

Пост мандрівника зібрав понад 30 тис. лайків. Підписники Комарова здивувалися недоторканою красою місцевої природи.

"Яка краса, і ніхто не рубає", "Там, напевно, повітря чудове..." — почали коментувати фото.

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