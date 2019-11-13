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13 листопада • оновлено в 10:33
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На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів

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В іспанському місті Махас на популярному курорті Коста-дель-Соль туристам, які важать більше 80 кілограмів, заборонять кататися на віслюках.

Нові правила планується ввести з 1 січня 2020 року. Про це пише Daily Mail.

На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів

pexels.com

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Також влада має намір посилити ветеринарний контроль і посилити перевірку стану стаєнь, в яких утримуються тварини.

На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів

pexels.com

Такі нововведення пов'язані з тим, що зоозахисні організації почали скаржитися на те, що з тваринами неналежно звертаються. Згідно з їхніми даними, в грудні 2014 року один осел загинув після того, як на нього сів майже 150-кілограмовий турист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, мандрівники можуть постраждати від шахраїв через перевезення ручної поклажі в літаку. Так, все частіше авіакомпанії просять здати її в багаж, в результаті чого їх речі стають "легкою здобиччю" для злодіїв.

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