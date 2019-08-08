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На популярному курорті туристка випала з літака під час польоту

1.5т Читати матеріал російською

На Мадагаскарі 19-річна туристка з Британії Алана Катленд випала з літака під час польоту.

Тіло студентки Кембриджського університету знайшли місцеві жителі і співробітники служб безпеки. Про це пише CNN.

Алана Катленд

Алана Катленд

CNN

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Поліція розслідує обставини падіння Катленд і встановлює, чи не навмисно вона це зробила. Дівчина летіла разом з ще однією пасажиркою з Великобританії і пілотом, які пізніше повідомили поліції, що через 5-6 хвилин після зльоту Катленд розстебнула ремінь безпеки і відкрила двері.

Друга пасажирка схопила Катленд за ногу і протримала її близько двох хвилин. Коли пілот помітив, що відбувається, він спробував закрити двері.

В результаті Катленд впала. За словами очевидців, коли студентка падала, вона не кричала.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2019 році в турецькій Анталії було зареєстровано кілька десятків смертей росіян, які приїхали на відпочинок. Це пов'язано з тим, що вони перед поїздкою не завжди можуть адекватно оцінити стан свого здоров'я

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Мадагаскар
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