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9 вересня • оновлено в 12:56
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На курорті в Україні виявили серйозну небезпеку для туристів: відео

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На відомому курорті Азовського моря — селищі Чкалове відбуваються обвали глиняних круч.

Берег постійно зменшується на 2-3 метра. Мелітопольський блогер Дмитро Антіфєєв опублікував відео, на якому показано масштаб НП.

На курорті в Україні виявили серйозну небезпеку для туристів: відео

Скріншот з відео

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Пляжі в селищі не пристосовані для відпочинку, оскільки море впритул підходить до глиняного берега.

Як раніше писав OBOZREVATEL, курортне селище Кирилівка в Запорізькій області накрив потужний шторм, у результаті якого море затопило всі пляжі. Через стихію з пляжів практично зникли відпочивальники, незважаючи на те, що вода все ще тепла – приблизно +24. Утворенню хвиль сприяв також і сильний східний вітер, який розгулявся на курорті.

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Місце
Україна
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