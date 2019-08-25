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На курорті України море почорніло: що трапилося. Відео

3.4т Читати матеріал російською

На популярному українському курорті, в Приморському посаді Запорізької області Азовське море почорніло.

Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі видання "РИА Мелітополь" (щоб подивитися ролик, проскролте до кінця сторінки).

Справа в тому, що до берега прибило багато медуз і темних водоростей, через що склалося враження, ніби сама вода стала чорною.

Море почорніло в Запорізькій області

Море почорніло в Запорізькій області

Кадр з відео

Новини
У морі на українському курорті знайшли послання в пляшці: фото листа

Заходити у воду в такій ситуації відпочиваючим нелегко, так як потрібно долати цю перешкоду в пошуках чистої ділянки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже місяць вже спостерігається нашестя медуз на Азовському морі, і з кожним днем морських тварин стає лише більше. У липні така проблема спостерігалася в Кирилівці.

Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні

dorogovkaz

Пізніше в мережі показали відео з Генічеська, де у воду буквально не можна було ступити, щоб не доторкнутися медузи.

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Місце
Україна
Теги
туризм відпочінок Азовське море подорожі Україною
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну так Крым же Украина, езжайте туда!
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Грёбаный Пу и тут нагадил)!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что-то не многолюдно на популярном украинском курорте...
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