На курорті України море почорніло: що трапилося. Відео

На популярному українському курорті, в Приморському посаді Запорізької області Азовське море почорніло.

Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі видання "РИА Мелітополь" (щоб подивитися ролик, проскролте до кінця сторінки).

Справа в тому, що до берега прибило багато медуз і темних водоростей, через що склалося враження, ніби сама вода стала чорною.

Море почорніло в Запорізькій області Кадр з відео

Заходити у воду в такій ситуації відпочиваючим нелегко, так як потрібно долати цю перешкоду в пошуках чистої ділянки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже місяць вже спостерігається нашестя медуз на Азовському морі, і з кожним днем морських тварин стає лише більше. У липні така проблема спостерігалася в Кирилівці.

Відпочинок в Україні dorogovkaz

Пізніше в мережі показали відео з Генічеська, де у воду буквально не можна було ступити, щоб не доторкнутися медузи.

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