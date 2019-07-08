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На борту сотні іноземців: у Росії трапилася НП із туристичним теплоходом

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У Росії 8 липня круїзний теплохід із 292 туристами сів на мілину через несправність рульового управління.

Це трапилося в Рибінському водосховищі Ярославської області, передає агентство "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело.

"Чотирипалубний пасажирський річковий теплохід, що здійснює 14-денні рейси в Росії, з відправленням із Москви і Санкт-Петербурга Viking Helgi ("Вікінг Хельги") сів на мілину поблизу селища Тихвінське на Рибінському водосховищі. Попередньо, у судна відмовила електрична рульова машина", – розповіло джерело.

Viking Helgi (ілюстрація)

Viking Helgi (ілюстрація)

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За попередніми даними, ніхто не постраждав. Уточнюється, що на борту Viking Helgi було близько 300 іноземних туристів і 100 членів екіпажу.

Теплохід Viking Helgi

Теплохід Viking Helgi

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Відзначимо, що в Ярославській області вже сідав на мілину теплохід із пасажирами. Схожа ситуація трапилася у 2017 році. Тоді судно "Ілля Муромець" із туристами не змогло продовжити рух, тому що в паливну систему потрапляла вода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці червня схожа ситуація була в Керченській протоці. Тоді російський теплохід Siberin 1 також сів на мілину при відході від причалу. Однак на борту були не туристи, а вантаж вугілля.

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