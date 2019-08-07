"Мона Ліза" раптово "з'їхала" і викликала паніку туристів

Співробітники Лувру перемістили легендарну картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в інший зал, через що в музеї почалися справжні затори серед туристів.

Як повідомляє Bird in Flight, зазвичай полотно висить в "Залі країн", але через його ремонт 16 липня полотно "переїхало" в зал "Галерея Медічі" до жовтня.

"Я ніколи не бачила такого хаосу. Не думала, що таке дилетантство в принципі можливо", – розповіла екскурсовод Ізабелла, зазначивши, що двогодинний тур по Лувру зайняв у два рази більше часу через людські затори.

"Джоконда" Леонардо да Вінчі instagram / insidethelouvre /

Тепер увійти до залу, де зберігається "Джоконда", можна тільки через одні двері. При чому туристів зі звичайними квитками, на яких немає позначки про певний час входу, уже не пропускають. У день Лувр приймає до 50 тисяч відвідувачів, 80% з них приходять подивитися саме на полотно да Вінчі.

"Черга до нового залу з "Моною Лізою" проходила через весь музей, а в години пік починалася у вхідному вестибюлі під скляною пірамідою. Ті, кому вдалося потрапити в зал з картиною, були змушені проходити по ньому якомога швидше: охоронці примушували чергу відразу просуватися до виходу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мона Ліза" є однією з найзагадковіших картин да Вінчі. Її усмішка продовжувала розбурхувати вчених протягом кількох століть, так як вона по-різному виглядає всім, хто бачить її. Німецькі нейробіологи з Фрайбурзького університету заявили, що натурниця, яку зображено на полотні, виглядає щасливою, і це єдина її емоція.

Тим часом, дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго прийшли до висновку, що посмішка на полотні да Вінчі виглядає по-різному через емоції, які відчувають люди в момент перегляду картини.

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