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Молода туристка з Росії загадково загинула на популярному курорті

1.2тЧитати матеріал російською

На популярному курорті в Афінах було знайдено тіло 30-річної російської туристки з Уфи Альміри Захарової в номері готелю Hellinis.

За даними "Лайф", дівчина імовірно померла ще 25 червня, але родичі дізналися про це через три дні, що викликало чимало запитань про причини загибелі.

"Ця інформація дійшла до нас через три дні. Не знаємо, чому поліція Греції відразу не зв'язалася з консульством, чому не вийшли на зв'язок з батьками або родичами? Питань багато, відповіді немає... Ми знайшли її маму, повідомили всім друзям. Нарешті сьогодні нам вдалося зв'язатися з дипломатом, представником в Афінах", розповіла подруга загиблої Світлана Ягодкіна.

В Афінах померла туристка з Росії

В Афінах померла туристка з Росії

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За її словами, знайомі дізналися, де знаходяться документи і сама загибла. Постало питання, як повернути тіло на батьківщину. Попередня причина смерті – інсульт.

Молода туристка з Росії загадково загинула на популярному курорті

"Лайф" / соцмережі

Світлана додала, що похоронне бюро Греції виставило рахунок за повернення тіла росіянки в чотири тисячі євро, а для мами загиблої – це занадто велика сума.

"Щодо страховки поки немає точної інформації, чи є вона в неї, тому що летіла вона не за туром. Сподіваємося, що вона таки є й покриє або скоротить витрати на транспортування", – додала Світлана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристка з Росії загинула за невідомих обставин у власному номері готелю на острові Пхукет (Таїланд).

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Місце
ГреціяАфіни
Теги
туризмсмертьподорожі
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