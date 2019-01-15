МАУ посилила правила провезення ручної поклажі: що змінилося

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" посилила правила провезення ручної поклажі на всіх рейсах. Зміни вступили в силу з 15 січня 2019 року.

Як пише "Економічна правда" з посиланням на прес-службу компанії, норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки як і раніше зберігаються старі норми. Детально про нововведення читайте далі в матеріалі.

Фото: flyuia.com

Згідно з новими правилами МАУ, пасажири з квитками, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Водночас у компанії підкреслили, що будь-які речі або аксесуари (ноутбук, преса для читання, фотоапарат, товари duty free, особисті документи) повинні бути розміщені всередині ручної поклажі відповідно до норм, встановлених цими правилами й умовами.

Якщо у вартість квитків входить перевезення зареєстрованого багажу, то з собою на борт літака можна взяти 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Цікаво, що всі пасажири зможуть докупити одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см за 15 євро.

Як писав раніше OBOZREVATEL, український лоукостер повідомив про намір відкрити нові напрямки, серед них рейси у Грузію, Іспанію, Словаччину та Болгарію.

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