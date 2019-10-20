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21 жовтня • оновлено в 02:01
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Найдовший маршрут у світі: популярний авіаперевізник здійснив рекордний переліт

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Австралійська компанія Qantas завершила тестовий етап підготовки найдовшого авіаперельоту без зупинок – 16200 км від Нью-Йорка до Сіднея за 19 годин і 16 хвилин.

Переліт відбувся в літаку Boeing 787-9 із 49 людьми на борту, передає ВВС.

Він є частиною програми з вивчення того, як довгі авіаперельоти без зупинок впливають на самопочуття пілотів, бортпрацівників і пасажирів.

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У наступному місяці компанія збирається протестувати безпосадочний рейс із Лондона до Сіднея.

Починати комерційні рейси за цими маршрутами Qantas має вирішити до кінця 2019 року. Якщо рішення буде позитивним, польоти почнуться у 2022 чи 2023 році.

При цьому жодна громадянська авіакомпанія поки не наважувалася здійснювати такі довгі та тривалі рейси без посадки і при повній заповненості пасажирського або вантажного повітряного судна.

Щоб здійснити такий політ без посадки і дозаправки, літак Qantas злетів із максимальним запасом палива, обмеженою кількістю багажу і без іншого вантажу.

Ілюстрація. Літак Qantas

Ілюстрація. Літак Qantas

The New Daily

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Китаї відбулася презентація нового міжнародного аеропорту Дасін, який називають найбільшим у світі. За прогнозами, до 2025 року його пропускна здатність повинна складати 72 мільйони пасажирів на рік.

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Тема
авіаперельоти
Місце
Австралія
Теги
літак туризм
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