Куди поїхати навесні-2019: топ-5 кращих місць

Весна - прекрасний сезон для того, щоб відправиться на курорт. У цей час безліч популярних місць порадує мандрівників своїми низькими цінами, температурою повітря і відсутністю туристів.

Якщо бажання лежати на пляжі, їсти екзотичні фрукти і насолоджуватися теплою і прозорою водою сильніше ніж бажання знаходиться в холодному місті, то слід звернути увагу на весняний відпочинок на островах. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися на яких курортах найкраще в березні, квітні і травні.

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Таїланд. Острів Пхукет

Незважаючи на те, що навесні в Таїланді більшу частину часу йдуть дощі, на острові Пхукет зберігається тепла і сонячна погода. Так, для любителів екстриму тут буде ідеальне місце для серфінгу, оскільки саме в цей період на Пхукеті найвищі хвилі. До всього іншого, весна вважається на острові низьким сезоном, тому туристів тут менше і ціни нижчі.

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Погода: температура повітря на Пхукеті навесні тримається біля позначки +32°С, температура води в морі - близько +30°С. Часом можливі дощі.

Ціна: ціни на тури на двох стартують від $900.

Що подивитися: головною визначною пам'яткою Пхукета є Великий Будда. Цю мармурову статую звели між районом Калонг і пляжем Ката, як данину поваги Великому Рамі IX.

Шрі Ланка. Острів Трінкомале

Трінкомале - можна назвати одним з кращих курортів Шрі-Ланки. Якість сервісу та пляжі тут не поступаються Таїланду, але ціни завжди значно нижчі. Особливо навесні, оскільки, як і на Пхукеті, цей сезон вважається низьким.

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Погода: температура повітря досягає +35°С, море нагрівається до +30°С.

Ціна: ціни на тури на двох стартують від $1200.

Що подивитися: Індуїстський храм родючості Конешварам - це один з п'яти індуїстських храмів, присвячених богу Шиві, на Шрі-Ланці, і один з найдавніших. Перший храм Конешварам був закладений понад 2500 років тому. Легенда розповідає, що древній храм був з залом тисячі колон і декількома позолоченими вежами "гопурам".

Кіпр

Навесні на Кіпрі починає відкриватися туристичний сезон. Цей варіант підійде тим, хто не любить спеку і обирає тривалі прогулянки по узбережжю. Крім того, на Кіпрі є безліч міст, які здивують туристів своєю архітектурою і пам'ятками.

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Погода: температура вдень близько +25-26°С, вода в морі прогрівається до +21-22°С.

Ціна: ціни на тури на двох стартують від $500.

Що подивитися: Гробниці царів в Пафосі багато з яких датуються IV століттям до н. е., вирізані з скелі, і як вважають дослідники, були місцем поховання аристократії і високих посадових осіб аж до III століття нашої ери. Багато гробниць прикрашені колонами і настінними фресками. Любителя археології тут точно сподобається.

В'єтнам. Нячанг

Ця країна давно підкорила всіх любителів екзотичного відпочинку. Фрукти, тепла погода припадуть до смаку практично всім. Нячанг, столиця провінції Кханьхоа, знаходиться в центральному В'єтнамі. Курортом місто стало ще за часів, коли країна була французькою колонією. Практично всі пляжі тут комунальні. Також, в межах міста два мінерально-грязьових джерела.

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Погода: в травні на курорті тепло і сухо. Температура повітря досягає +33°С, температура води в морі +29°С.

Ціна: ціни на тури на двох стартують від $2000.

Що подивитися: Чамські вежі стали вабити туристів з усього світу. До наших днів з десяти збереглися тільки чотири вежі. Оскільки вони були побудовані в різний час, то помітно відрізняються за архітектурним рішенням і розмірами. Кожна з башт служить для поклоніння певному божеству.

Греція. Острів Родос

Грецький острів Родос навесні сподобається тим, хто обожнює прохолодну воду і не високу температуру повітря. Крім того, любителі древньої архітектури і пам'яток зможуть годинами вивчати острів і його тисячолітню історію.

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Погода: температура повітря досягає +25°С, море прогрівається до +21,5°С.

Ціна: ціни на тури на двох стартують від $ 800.

Що подивитися: Родоський замок є однією з візитних карток міста. Він був резиденцією 19 великих магістрів ордена госпітальєрів, центром Коллакіума - кварталу Родоський лицарів, а також останнім притулком жителів в момент небезпеки. Побудований в XIV столітті, замок вцілів при землетрусах, але був зруйнований в 1856 році випадковим вибухом. Палац відновили італійці в 1930-і роки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс Stasher опублікував рейтинг кращих пам'яток. У десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці.

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