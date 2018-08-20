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Криза в Туреччині: чому українськими туристам вона на руку

3.3тЧитати новину російською

Через проблеми в турецькій економіці національна грошова одиниця Туреччини подешевшала майже вдвічі. Але, туристів там все ще чекають, а за долар тепер можна купити більше, ніж в минулому році.

На вулицях Стамбула ніякої кризи не відчувається, а ось одяг місцевого виробництва відразу став дешевшим, пише "ТСН".

"Сама ситуація з лірою стала для нас повною несподіванкою, сенсацією. Однак, бачте, туристів і покупців стало більше, наші продажі різко зросли і сподіваюся, що це продовжиться", - говорять в магазинах одягу та текстилю.

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Туристам з України такий розвиток подій на руку, оскільки ціни в Туреччині знизилися.

"Українські туристи в основному люблять лукум, гранатовий, перш за все! Також українці купують спеції, вони їм подобаються. Зараз, на жаль, туристів з України стало менше. Думаю, це пов'язано з економікою в самій Україні: якщо у людей стає менше грошей - то вони менше подорожують", - говорить продавець лукуму Узгур.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в 2018 році Фонд екологічної освіти (FEE) присудив 459 пляжам Туреччини найвищу міжнародну нагороду - право піднімати "блакитний прапор". Таким чином, Туреччина опинилася на третьому місці в світі по їх числу, поступившись першістю лише Іспанії та Греції.

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Базака Татьяна
Базака Татьяна
У когo гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгда сбиваeт дaвлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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