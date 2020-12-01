Криклій сказав, що буде з перельотами в разі локдауну в Україні

У разі локдауна в Україні внутрішнє авіасполучення закривати не планують.

Що стосується міжнародних авіаперельотів, це залежить від конкретної країни, повідомив міністр інфраструктури в ефірі телеканалу "1+1".

"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", – підкреслив глава міністерства інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в разі введення локдауну в Україні рух міського, внутрішньообласного і міжміського транспорту не обмежуватимуть.