Криклій сказав, що буде з перельотами в разі локдауну в Україні
Точної дати посилення карантину ще немає
Обмежувати рух усіх видів транспорту в Україні не планують
Однак можуть бути винятки
У разі локдауна в Україні внутрішнє авіасполучення закривати не планують.
Що стосується міжнародних авіаперельотів, це залежить від конкретної країни, повідомив міністр інфраструктури в ефірі телеканалу "1+1".
"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", – підкреслив глава міністерства інфраструктури.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в разі введення локдауну в Україні рух міського, внутрішньообласного і міжміського транспорту не обмежуватимуть.