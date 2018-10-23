Кращі країни для подорожей у 2019 році: опубліковано список

Шрі Ланка очолила список кращих країн для подорожей у 2019 році. У щорічному путівнику Best in Travel 2019 вона випередила Німеччину, яка опинилася на другому місці.

Шрі Ланка отримала першість завдяки гарному транспортному сполученню, новим готелям і різноманіттям розваг для туристів. Про це повідомляє Lonely Рlanet.

"Уже відома для безстрашних мандрівників суміш релігій і культур, вічних храмів, різноманіття дикої природи, захоплюючого серфінгу й місцевого населення, через десятиліття після громадянської війни, — вразить вас своєю гостинністю і дружелюбністю", — пише один із авторів путівника Ітан Гелбер.

Серед must-visit країн у путівнику Best in Travel Awards також є Зімбабве і Панама. Рейтинг найцікавіших міст для подорожей у 2019 році очолив Копенгаген, столиця Данії. На другому місці опинилося китайське місто Шеньджень, на третьому — Нови Сад у Сербії.

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