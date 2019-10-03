Крали рушники і туалетний папір: туристи з Росії зганьбилися на відпочинку в Туреччині

Російські туристи зганьбилися в одному з готелів Туреччини, спробувавши потайки вивезти рушники, покривала і навіть туалетний папір.

Про інцидент пише видання "Аргументи і факти", посилаючись на розповідь адміністратора Мустафи. За словами чоловіка, один із гостей був з Москви і працював масажистом. Він набив свою валізу рушниками й покривалами з готелю, заявивши, що купив їх у покоївки.

"Прибігла до мене покоївка в сльозах, розповідає: зайшла прибирати номер, у гостя відкрита сумка, повністю набита нашими рушниками, покривалами. Я пішов запитати, навіщо він це зробив. Виявляється, вони потрібні масажисту для клієнтів, адже дуже швидко витрачаються. Цей весь текстиль він купив у цієї ж покоївки за 5 доларів. Вона російської не розуміє, думала, людина любить витиратися декількома рушниками чи мерзне. Я запитав: "Чому не купити на базарі? Повна Туреччина текстилю". Він сказав, що собі купив, а для клієнтів підійдуть і б/в, щоб гроші не витрачати. Я б навіть до такого не додумався", — розповів Мустафа.

Фото: tert.am

Також за словами адміністратора, він думав, що крадуть тільки бідні. Однак ні, були випадки, коли російські туристи вивозили по 10-15 штук туалетного паперу з номера. Водночас працівники готелю знали, що там проживала забезпечена родина.

"Покоївка показувала фото штук 10-15 твердих вкладишів від туалетного паперу в одному номері. Люди назбирали його рулонами, але вони не входили в багаж. Тоді втулки витягли, а папір вивезли. У Росії дорогий туалетний папір? Навіщо це робиться? Я не розумію. А жила в номері забезпечена сім'я, до цього вони говорили, що віддали за путівки 5 тисяч доларів", — додав Мустафа.

Фото: fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські туристи спробували потайки вивезти валізу з їжею із одного з готелів у Туреччині.

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