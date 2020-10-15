Ізраїль відновлює міжнародне авіасполучення: названа дата

Влада Ізраїлю прийняла рішення відновити міжнародне авіасполучення опівночі з 15 на 16 жовтня після тривалої перерви через карантин COVID-19.

Так, в цей час почне роботу головний ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві, повідомляє The Jerusalem Post.

Планується, що 16 жовтня з Ізраїлю відновлять польоти 30 іноземних компаній. У неділю, 18 жовтня, очікується 24 рейси ізраїльських авіакомпаній "Ель-Аль" і Israir.

Також відомо, що наступного тижня відновить польоти авіакомпанія "Аркія".

Ізраїльтяни, що вилітають в країни "зеленої" зони, не повинні будуть знаходитися в режимі самоізоляції після повернення в Ізраїль і не зобов'язані будуть здавати аналіз на коронавірус, якщо протягом 14-днів перед поверненням вони не відвідували "червоні" країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії 8 жовтня вирішив призупинити авіасполучення з країнами "жовтої" зони епідеміологічного ризику, в яку віднесли також і Україну.