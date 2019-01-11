''Хочу повернутись до лісника'': дивом вцілілий у Карпатах лижник розповів, як вижив

Знайдений у Карпатах зниклий киянин Ігор Грищенко весь час рухався і пив воду з крижаного джерела, щоб вижити.

Як ідеться в сюжеті ТСН, він зустрів рятувальників на ногах і говорив, що ніч, можливо, вже не зміг би пережити (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

У суворих умовах лижнику доводилося постійно йти. Першу ніч він провів у сніговій ямі і спав на лижах. Але кожні 15 хвилин киянину доводилося вставати і зігріватися. Після цього він переночував у стозі сіна, що знайшов у лісі.

Грищенко мав при собі термос, у який набирав воду з джерела, і запальничку, яка допомогла йому розпалити багаття. Коли киянин натрапив на хатину лісника в лісі, він знайшов какао і чорничне варення, а також піч і дрова, що допомогло йому нарешті зігрітися.

Ігор Грищенко скріншот

"Я був у такому стані, що не розумів, живий я чи не живий. Розпалив піч на дровах, добре, що там лісник такий був, що у нього все було – і піч була, і дрова були. Я точно хочу приїхати до тієї хати лісника і там зробити якесь добре діло, залишити там щось", – розповів Грищенко про свій стан, коли його знайшли.

Першими туриста виявили місцеві жителі, які йшли до хатини на лижах. Один із лісників сказав, що Грищенко зміг протриматися завдяки спортивній підготовці.

"Він був такий важкий, дуже втомлений, говорив, що сам цієї ночі не пережив би", – розповів лісник Березниківського лісництва Іван Дука.

Пошуки Ігоря Грищенка скріншот

За словами лікарів, киянин не отримав сильних каліцтв. У нього відморожені пальці на ногах. Спочатку лижника відправили до Свалявської лікарні, де він пробув ніч, потім доставили до ужгородської обласної лікарні, де йому доведеться пробути кілька днів перед відправленням до Києва. Лікарі кажуть, що він перебуває в бадьорому настрої.

Нагадаємо, що 6 січня в горах заблукали дві групи туристів. До першої входили три людини, які втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, які залишили третього туристи, бо той не міг рухатися. У підсумку він загинув.

Друга група з двох чоловіків заблукала в районі гори Гимба. Один турист знайшовся, другого, Ігоря Грищенка, шукали рятувальники кілька днів.

9 січня зниклий Грищенко вперше вийшов на зв'язок, сказавши, що живий. Пізніше рятувальники задіяли гелікоптер для його пошуків. 10 січня ввечері туристу знову вдалося зателефонувати.

Прес-служба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, зниклого киянина все ж вдалося знайти пізно ввечері, 10 січня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал