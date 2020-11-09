Експерти оцінили ризик заразитися COVID-19 в готелі

Під час подорожі з родиною або друзями в умовах пандемії коронавірусу найбільш безпечним варіантом буде розміщення в окремому будинку, а не номері готелю.

До такого висновку прийшли експерти з Центру з контролю і профілактики захворювань США, які оцінили безпеку й можливі ризики проживання в готелі, пише Fox News.

Так, згідно зі звітом експертів, в будинку набагато більше вільного доступу до свіжого повітря. Для більшої ефективності можна використовувати засоби для дезінфекції оточуючих поверхонь і відмовитися від прибирання, щоб до приміщення заходило менша кількість людей.

Водночас найвищий шанс заразитися COVID-19 буде при винайманні житла на зразок гуртожитку або хостелу із спільними спальними зонами, зазначають фахівці.

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