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5 березня • оновлено в 10:31
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Єгипет вводить нову візу для туристів

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У Єгипті змінили правила відвідування країни для туристів, ввівши новий вид віз. Тепер мандрівники зможу максимально перебувати в країні до 90 днів за одну поїздку. За візою туристи зможуть в'їжджати неодноразово.

Видавати її будуть терміном на 5 років. Зміни вводяться за вказівкою прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі. Про це повідомляє Egyptian Streets.

Введуть візу вже з першого червня поточного року. Оформлення документа буде проводитися через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.

Єгипет вводить нову візу для туристів

Єгипет вводить нову візу для туристів

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російським туристам порадили не відвідувати Єгипет і вибирати для зимового відпочинку інші країни. Путівки на місцеві курорти не продаються на території РФ.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Єгипет
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