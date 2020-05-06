Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Єгипет оголосив про відкриття готелів Хургади і Шарм-ель-Шейха: озвучені дата й умови

15.4т
Читати матеріал російською

З 15 травня відкриються готелі популярних єгипетських курортів у Хургаді і Шарм-ель-Шейху, але з певними обмеженнями.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Спочатку у готелі допускатимуть лише громадян країни. Коли відкриються кордони для іноземних туристів, їм доведеться надавати довідки про відсутність коронавірусу COVID-19, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Єгипет оголосив про відкриття готелів: озвучені дата й умови

"Відповідно до розпорядження міністерства туризму й у справах старожитностей Єгипту, готелі Шарм-ель-Шейху і Хургади відновлять роботу 15 травня. На першому етапі завантаження готелів повинне зберігатися на рівні 25% із подальшим його збільшенням до 50% на початок червня", – йдеться у повідомленні.

Голова відомства Халед аль-Анані уточнив, що готелі повинні строго дотримуватися рекомендацій влади. У них має бути цілодобова медична служба, співробітників необхідно щодня тестувати на коронавірус і забезпечувати їх засобами захисту.

Також обов'язково потрібно проводити дезінфекцію приміщень і території готелю, вимірювати температуру у гостей, забезпечити їх засобами дезінфекції. Прибирання номерів потрібно проводити раз на день, а місць громадського користування – щогодини.

У разі порушень у готелю відкличуть ліцензію і закриють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецькі готелі влітку працюватимуть з обмеженнями. Вони будуть заповнені максимум на 60%, при заселенні у туристів будуть вимірювати температуру і видавати маски. Також визначать карантинну зону, куди будуть відправляти гостей із підозрою на коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Єгипет
Тег
туризм
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
8
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги