"Є глобальна проблема": фахівці розповіли про підводні камені туризму в Україні

Туристична галузь в Україні перебуває в стані застою. Готелі не модернізуються, а інфраструктура не розвивається. Частину туристів "забирає" ЄС.

У 2018 році відпочинок на українських курортах коштує значно дорожче ніж в 2017, пише РБК-Україна. Але незважаючи на це готелі заповнені на 100%.

"Ціни на проживання зросли, порівняно з 2017 роком, як мінімум, на 10%. Готельєри хочуть за короткий сезон заробити і покрити свої витрати", - говорить директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

Цього літа в Одесі проживання в тризірковому готелі, як правило, зі сніданками обійдеться в середньому в 11-13 тис. гривень за тиждень на двох туристів, а в готелі класу "чотири зірки" - до 18 тисяч гривень.

"Під Одесою на популярному курорті в селищі Затока проживання коштує на три-чотири тисячі гривень дешевше. Номер в хорошому готелі там можна зняти за дев'ять-одинадцять тисяч", - пояснив експерт.

Номер в хорошому готелі або апартаменти в селищі Лазурне і на Арабатській стрілці в Херсонській області, а також в Бердянську і в селищі Кирилівка в Запорізькій області (Азовське море) обійдуться туристам в 5,4-8,4 тис. гривень за тиждень.

Вартість відпочинку в західно-українському регіоні практично не змінилася. Головна проблема тут - це дорога.

"Зараз головна проблема полягає в можливості доїхати в цей регіон, тобто в дефіциті квитків на поїзди", - говорить Володимир Царук.

Крім того, дефіцит автобусів також грає свою роль.

"Якби в наявності було достатньо автобусів, українські туроператори могли б легко наростити обороти на 20-30%. Я знаю кілька фірм, які закрилися через те, що не було на чому возити туристів. Це зараз одна з найбільших проблем для розвитку туризму", - говорить директор компанії-туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт.

Відзначається, що сервіс в українській туристичній галузі поліпшується, але при цьому він вимагає вдосконалення якості, а всі позитивні зміни відбуваються надто повільно.

"У секторі активно розвиваються малий і середній бізнес. Поступово поліпшується інфраструктура. Крім того, у всіх без винятку регіонах влада почала приділяти увагу туризму", - вважає президент "Національної туристичної організації України", радник першого віце-прем'єра Іван Ліптуга.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в воді на 164 українських пляжах зафіксовано наднормативне мікробне забруднення. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води, яке проводилося 2-9 серпня.