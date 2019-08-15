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Дві туристки з Білорусі загинули в горах Грузії: подробиці

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У Грузії три туристки з Білорусі пропали на горі Тетнульд. В результаті дві з них загинули, а одна отримала серйозні травми.

Як повідомляє "Перший канал грузинського телебачення", інформація про зникнення жінок надійшла в службу порятунку ввечері 14 серпня. До їхніх пошуків було підключено вертоліт прикордонної поліції. В даний час рятувальники доставляють тіла загиблих і поранену в Местію.

Дві туристки з Білорусі загинули в горах Грузії: подробиці

Гора Тетнульд

Фото: kuluarpohod.com

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Зазначається, що двом зниклим жінкам було до 60 років, а третій — близько 36. Вони входили до складу групи альпіністів, які здійснювали сходження на вершину гори. Туристки пропали по дорозі на базу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Карпатах недалеко від Рахова загинув чоловік з Ужгорода. Туристи піднімалися на гору Піп-Іван з боку міста Рахів Закарпатської області і заблукали.

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