Дві туристки з Білорусі загинули в горах Грузії: подробиці

У Грузії три туристки з Білорусі пропали на горі Тетнульд. В результаті дві з них загинули, а одна отримала серйозні травми.

Як повідомляє "Перший канал грузинського телебачення", інформація про зникнення жінок надійшла в службу порятунку ввечері 14 серпня. До їхніх пошуків було підключено вертоліт прикордонної поліції. В даний час рятувальники доставляють тіла загиблих і поранену в Местію.

Гора Тетнульд Фото: kuluarpohod.com

Зазначається, що двом зниклим жінкам було до 60 років, а третій — близько 36. Вони входили до складу групи альпіністів, які здійснювали сходження на вершину гори. Туристки пропали по дорозі на базу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Карпатах недалеко від Рахова загинув чоловік з Ужгорода. Туристи піднімалися на гору Піп-Іван з боку міста Рахів Закарпатської області і заблукали.

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