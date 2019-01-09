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''Дуже замерз'': останній зниклий на Закарпатті турист з'явився живим

7.3тЧитати матеріал російською

Зниклий безвісти в українських Карпатах турист Ігор Грищенко з Києва вийшов на зв'язок і розповів про своє місцезнаходження.

Як ідеться в сюжеті ТСН, про те, що він живий, стало відомо 9 січня близько 15:30, коли киянин додзвонився своєму другові.

Телефон Грищенка весь цей час був поза зоною доступу, а через кілька діб пошуків він все ж увімкнув свій апарат буквально на кілька секунд. Лижник встиг сказати кілька слів, і телефон вимкнувся.

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"Він подзвонив одному другові, буквально на секунду увімкнув телефон. Він перебуває біля річки, якої саме, він не знає. І дуже замерз. Зв'язок обірвався. Все", – розповіла мама туриста.

''Дуже замерз'': останній зниклий на Закарпатті турист з'явився живим

Рятувальники знайшли на карті ймовірне місце, де опинився киянин – це річка Оса в Свалявському районі. Від курорту Пилипець, де він сів із товаришем на підйомник, це місце розташовано далеко.

Якщо місцезнаходження вказано правильно, Грищенко буквально перейшов на іншу сторону гори. Рятувальники вирушили на пошуки заблукалого киянина, який дивом вижив.

''Дуже замерз'': останній зниклий на Закарпатті турист з'явився живим
''Дуже замерз'': останній зниклий на Закарпатті турист з'явився живим

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня в горах заблукали дві групи туристів. У першу входили три людини, які втратили орієнтир через погану видимість. Рятувальники знайшли двох чоловіків, третього туристи залишили, бо той не міг рухатися. У результаті він загинув.

Друга група з двох чоловіків заблукала в районі гори Гимба. Один турист знайшовся, другого, Ігоря Грищенка, шукали рятувальники весь цей час.

Місце
Україна
Теги
туризмГосЧСКарпати
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