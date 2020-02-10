Доставка їжі та заселення квартир: нелегали почали оживляти Прип'ять

Напередодні відкриття нового туристичного сезону в Чорнобильська зона нелегальні провідники активно розширюють свій пакет послуг – роблять ремонти в квартирах Прип'яті і навіть організовують доставку їжі.

Владислав, один з неофіційних гідів, розповів, що готовий супроводжувати туристів куди завгодно, але коштувати це буде 50 доларів на добу за групу. Зазвичай в таку групу входить не більше чотирьох людей, так як більше брати ризиковано, пишуть "Вести" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Чорнобильська зона відчуження Pixabay

"У цю суму входить тільки супровід і нічліжка на одній з наших баз. А от харчування доведеться нести з собою або замовляти в Прип'яті армійський сухий пайок додатково. Денна порція коштує 200 грн. Доставляють “закладками”, – зазначив він.

Чорнобильська зона відчуження Pixabay

Інші пішли ще далі. Блогери з Луганська почали відновлювати робити ремонт в занедбаних квартирах Прип'яті. В одній з них пофарбували стіни, побілили стелю і навіть провели електрику. Правда на довго цього не вистачило, адже через місяць інші сталкери виявили житло і зруйнували там все.

Сталкери підсвітили колесо огляду Kreosan

Також блогери підсвітили колесо огляду LED-стрічкою і навіть провернули його, підключивши механізм до колеса електровелосипеда.

Сталкери запустили колесо огляду Kreosan

За словами Антона Юхименка, глави компанії Radioactive Team, яка займається організацією турів до Чорнобильської зони, нелегальні екскурсії користуються великим попитом. Вони проникають на заборонену територію, обходячи охорону, незважаючи на загрозу бути оштрафованим на 800 гривень. Також зараз ведеться робота над законопроектом про посилення відповідальності для нелегалів – аж до кримінальної.

Нелегальних туристів приваблюють саме забруднені місця. Найнебезпечнішим Юхименко називає нутрощі четвертого блоку, а також лікарню, медико-санітарну частину №126 та підвальне приміщення, де все ще зберегся одяг пожежників.

Чорнобильська зона відчуження Pixabay

Водночас легальний бізнес в зоні розвивається дуже слабо через зайву бюрократію. За словами Юхименка, розширення маршрутів повністю залежить від влади. Зараз є 19 узгоджених з державою маршрутів. За відхилення від них – санкції.

Але деякі зрушення все ж є. Юхименко зазначив, що визнання в минулому році Чорнобильської зони відчуження одним із пріоритетних напрямків для туризму вселяє надію в офіційних гідів. Так, нещодавно з Києва запустили польоти в Чорнобиль на вертольоті. За таке задоволення доведеться заплатити 11 тисяч гривень з людини. Ще одним нововведенням став електронний браслет, за яким можна потрапити зону. Крім того, наприкінці 2019 року був запущений онлайн-сервіс для подачі всіх документом на відвідування Чорнобильської зони.

Чорнобильська зона відчуження Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Чорнобильську зону відчуження відвідали понад 74 тисячі туристів. Більшість з них – громадяни Великої Британії.

На зростання туризму вплинув міні-серіал "Чорнобиль". Епізоди для серіалу знімалися в Литві і Києві.

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