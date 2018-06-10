Улюблені країни українців: топ-10 від Google

Google Україна в своєму офіційному блозі оприлюднив рейтинг найпопулярніших серед українців напрямків відпочинку відповідно до запитів користувачів в пошуковій системі.
Перше, друге і третє місце серед улюблених нашими туристами країн цілком очікувано зайняли Туреччина, Єгипет і Болгарія. Четверте і п'яте місце - у Грузії та Балі (Індонезія). Кіпр і Греція - на шостий і сьомий позиціях.
Прикінцеві місця в рейтингу найбільш популярних в Україні зарубіжних напрямків посіли Туніс, Хорватія і Таїланд.
В цілому рейтинг зарубіжних курортів за запитами українців у Google виглядає так:
1) Туреччина
2) Єгипет
3) Болгарія
4) Грузія
5) Балі (Індонезія)
6) Кіпр
7) Греція
8) Туніс
9) Хорватія
10) Таїланд
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