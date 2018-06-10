Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Улюблені країни українців: топ-10 від Google

1.7тЧитати новину російською

Google Україна в своєму офіційному блозі оприлюднив рейтинг найпопулярніших серед українців напрямків відпочинку відповідно до запитів користувачів в пошуковій системі.

Перше, друге і третє місце серед улюблених нашими туристами країн цілком очікувано зайняли Туреччина, Єгипет і Болгарія. Четверте і п'яте місце - у Грузії та Балі (Індонезія). Кіпр і Греція - на шостий і сьомий позиціях.

Прикінцеві місця в рейтингу найбільш популярних в Україні зарубіжних напрямків посіли Туніс, Хорватія і Таїланд.

В цілому рейтинг зарубіжних курортів за запитами українців у Google виглядає так:

1) Туреччина

2) Єгипет

3) Болгарія

4) Грузія

5) Балі (Індонезія)

6) Кіпр

7) Греція

8) Туніс

9) Хорватія

10) Таїланд

Як писав OBOZREVATEL, Туреччина вирішила позбутися бідних туристів

Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги