Улюблені країни українців: топ-10 від Google

Google Україна в своєму офіційному блозі оприлюднив рейтинг найпопулярніших серед українців напрямків відпочинку відповідно до запитів користувачів в пошуковій системі.

Перше, друге і третє місце серед улюблених нашими туристами країн цілком очікувано зайняли Туреччина, Єгипет і Болгарія. Четверте і п'яте місце - у Грузії та Балі (Індонезія). Кіпр і Греція - на шостий і сьомий позиціях.

Прикінцеві місця в рейтингу найбільш популярних в Україні зарубіжних напрямків посіли Туніс, Хорватія і Таїланд.

В цілому рейтинг зарубіжних курортів за запитами українців у Google виглядає так:

1) Туреччина

2) Єгипет

3) Болгарія

4) Грузія

5) Балі (Індонезія)

6) Кіпр

7) Греція

8) Туніс

9) Хорватія

10) Таїланд

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