Больше путешествовать, меньше тратить: новые тренды мирового туризма в 2020

Путешествий в 2020 году станет больше, но, несмотря на это, путешественники по всему миру будут стараться тратить и потреблять все меньше.

Такой прогноз на следующий год представил сервис бронирования жилья Airbnb, сообщает портал о туризме Travel+Leisure.

Тенденция будет усиливаться по мере того, как будет нарастать борьба с избыточным потреблением.

Все популярнее будет крошечное экологичное жилье, вроде пастушьих хижин. Запросы на маленькие домики или дома-вагончики уже выросли на 85% и 112% соответственно.

pixabay.com

Кроме того, все больше людей предпочитают путешествовать понемногу, но чаще, чем тратить все деньги на один большой отпуск раз в год.

Главные тенденции, согласно исследованию, выглядят так:

Тратить больше на впечатления, а не на вещи

Больше времени проводить на свежем воздухе

Путешествовать, чтобы познавать историю и культуру

В путешествиях особое внимание уделять еде и кухне

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