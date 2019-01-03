"Безвіз працює!" Порошенко озвучив, скільки мільйонів українців побували в ЄС

Безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 2 млн українців.

Про це написав президент України Петро Порошенко у Facebook. Він також зазначив, що зараз Україна має безвізовий режим із понад ста країнами світу.

"Безвіз працює! І ми продовжуємо відкривати світ для українців, а Україну — для світу!", — написав глава держави.

Як зазначили у Державній прикордонній службі України, найактивніше рух по безвізу спостерігався у пунктах пропуску на кордоні з Польщею (694 тис. перетинів), а також для повітряного сполучення (674 тис. перетинів). Крім того, активними залишаються угорська (248 тис.), румунська (236 тис.) і словацька (142 тис.) ділянки кордону.

Аналіз засвідчує, що громадяни України сміливіше користуються перевагами безвізу. Якщо перший мільйон українців перетнув кордони з країнами ЄС по безвізу майже за 13 місяців, то другий мільйон наших співвітчизників здійснив свої подорожі протягом 5 місяців.

З початку безвізу з 11 червня 2017 року громадяни України здійснили 33 мільйони поїздок до країн ЄС, з яких 2 мільйони разів без віз.

Крім того, не виправдалися прогнози про масовий непропуск українців-безвізовиків через кордон. Основними причинами, через які європейські прикордонники відмовляють у пропуску, залишаються непідтвердження мети поїздки, недостатнє фінансове забезпечення та перевищення терміну перебування.

Нагадаємо, за рік дії безвізу українці цією можливістю встигли скористатися понад півмільйона разів. Щоправда, більшість охочих продовжували їздити до ЄС за старими візами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня стало відомо, що Україна отримала безвіз із Уругваєм.

А з 12 грудня громадяни України можуть подорожувати до Грузії за ID-картками. Країни затвердили взаємне скасування візових вимог.