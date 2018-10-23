"Бардак": в аеропорту Німеччини поліція влаштувала перевірку пасажирів

22 жовтня, в понеділок, в аеропорту німецького міста Франкфурт-на-Майні поліція провела спецоперацію.

На кожному виході рейсу Київ- Франкфурт перевіряли паспорти всіх пасажирів. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів директор "Актуальної Правди" - Сергій Медяник.

"Що це було, оперативні заходи в рамках кримінальної справи чи проводився місячник щодо профілактики українців, які шукають політичний притулок у Німеччині та наскільки була правомірна перевірка – невідомо", - написав Медяник.

Також він зазначив, що редакція "Актуальної Правди" відправила інформаційний запит до посольства Німеччини та до Міністерства іноземних справ України для вирішення вищевказаних питань.

Користувачі соцмереж обурені такою ситуацією. "Бардак. Достатньо мати доступ до бази перевізника", "Цікаво, а вони всі так літаки перевіряють чи лише українські?", "Це не перший і не другий раз. Живу в Німеччині і періодично літаю Франкфурт-Київ-Франкфурт, вже пару разів потрапляла на такі перевірки..." - прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" застрягли пасажири рейсу до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх. Вони мали вилетіти ще о третій годині ночі 18 жовтня.