Зґвалтували і скинули: стало відомо про жах із туристкою зі США

Дівчину з Нью-Йорка накачали наркотиками, зґвалтували і скинули з балкона готелю на відпочинку в Пунта-Кана в Домініканській республіці.

Про це повідомляє Fox News. Трагедія сталася в п'ятизірковому готелі Ocean Blue and Sand у червні, але відомо про це стало тільки зараз.

Домінікана lowcostavia.com.ua

Як розповіла потерпіла, яка побажала не називати свого імені, її накачали наркотиками, коли вона розмовляла з парою інших мешканців готелю в барі біля басейну. 28-річний чоловік, із яким дівчина випила декілька напоїв, силою затягнув її у свій номер, зґвалтував і скинув із балкону другого поверху.

"Ви завжди повинні бути обережні. Таке може статися в будь-який час. Це трапилося серед білого дня", — додала дівчина.

Готель Ocean Blue and Sand TripAdvisor

Двоє підозрюваних були заарештовані за звинуваченням у сексуальному насильстві, замаху на вбивство, насильстві й грабежі. Через деякий час їх відпустили під заставу по тисячі доларів за кожного.

"Це абсолютно інша країна, інші правила, — прокоментувала рішення суду потерпіла. — Їм байдуже. Навіть якби я померла".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дикуни одного з найбільш ізольованих племен у світі, які проживають на Північному Сентінельскому острові в Індії, вбили американського туриста, котрий намагався звернути їх у християнство.

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