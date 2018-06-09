Почав відзначати, як сильно українці ідеалізують захід і Америку в цілому. Оце почитаєш, шо пишуть про штати українці, і дивуєшся: якась ідеальна країна, ідеальні люди, олімп. Тут і корупції, і бідності не має, суди чесні, політики не брешуть, чиновники не беруть, медицина доступна, громадяни відповідальні і активні. Якби американцями росказати всі ті міфі, шо блукають українським фейсбуком, то американці спитали б, як в ту країна можна емігрувати.

А ось вам один маленький епізод про олімп:

В моєму сусідньому районі існує нелегальна маршрутка, яка за 1$ розвозить афроамериканців з будівництв по домам. Маршрутка нелегальна, вона не існує на жодному міському маршруті New York, про неї знають тільки кому треба, зупиняється тільки на спеціальних місцях і працює за кеш.

Чому? Тому шо проїздний Subway коштує 130$ на місяць або 2,75 за один раз. Для афроамериканців, які працюють на будівництві за 11-13-15$ на годину, це вже дорого. Звісно, про цю маршрутку знає і поліція, і влада. Але ніхто не присікає, адже ці ж білі американці воліють платити чорним мінімалку і закривати очі на маленькі оптимізації цієі спільноти.

Отакий олімп.

Пост взято з Facebook-сторінки Богдана Глоби.