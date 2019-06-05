Не міг приземлитися: в Чернівцях трапилася НП із пасажирським літаком

Літак з Анталії (Туреччина) не зміг із першого разу приземлитися в аеропорту Чернівців через бездомну собаку, що перебувала на злітній смузі.

Як передає АСС, повітряне судно було змушене зробити два кола над аеродромом, поки працівники не відігнали тварину.

Директор аеропорту Борис Морський підтвердив інцидент, назвавши його робочим моментом, а не НП.

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Ілюстрація. Аеропорт у Чернівцях Центр транспортних стратегій

"Літак із Туреччини не міг сісти на смугу через те, що там перебувала тварина. Це помітив авіадиспетчер, направив на смугу працівників аеропорту, ті відігнали тварину, і літак сів із другого заходу", – розповів Морський.

За його словами, подібні ситуації заздалегідь відпрацьовані, адже на злітно-посадкові смуги можуть потрапити і дикі тварини, такі як заєць або лисиця, і бездомні собаки.

"Тому є чіткий план дій. Є працівники, які знають, що робити в такому випадку", – зазначив Морський.

Наприклад, на території діє орнітологічна служба, яка відлякує птахів, щоб вони не змогли випадково залетіти в двигуни або фюзеляжі літаків.

"Більше турбує те, що робиться перед аеропортом. У нас там є кілька бездомних собак. Час від часу просимо Центр стерилізації забрати тварин. Їх забирають, але вони знову у нас з'являються. Ось проблема, яку нам треба буде розв'язати, бо це безпека пасажирів та імідж нашого аеропорту", – додав директор.

Ілюстрація. Безпритульний пес pexels.com

Раніше OBOZREVATEL писав про НП із пасажирським літаком у Львові, що летів із Туреччини. Повідомлялося, що трапилася розгерметизація салону.

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