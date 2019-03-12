Названі країни з найчистішим повітрям

Greenpeace і компанія-розробник комп'ютерного забезпечення AirVisual опублікували спільний рейтинг, у якому назвали країни з найчистішим повітрям.

Список був розміщений на офіційному сайті AirVisual. Так, за даними дослідження, на першому місці з найчистішим повітрям на планеті виявилася Ісландія.

Ісландія Фото: blog.ostrovok.ru

Крім неї в п'ятірку кращих також увійшли Фінляндія, Австралія, Естонія та Швеція. Водночас найбрудніше повітря на планеті було зафіксоване в Бангладеш, Пакистані та Індії.

Зазначається, що в дослідженні аналітики порівнювали чистоту повітря у 73 країнах. Головним фактором аналізу були мікрочастинки пилу — один із найнебезпечніших для людини вид забруднення повітря, оскільки через маленький розмір вони можуть проникати вглиб дихальних шляхів і здатні спровокувати навіть онкологію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найнебезпечніших країн для подорожей.

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