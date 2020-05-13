Внутренний туризм в Украине, к сожалению, очень дикий. Несмотря на все призывы общественных организаций, государство не слышит ничего. Внутренний туризм развивается очень хаотично и самостоятельно. У нас нет системных подходов для того чтобы регулировать или контролировать этот вопрос.

Да, в связи с карантином мини-отели, которые оплачивают НДС, аренду помещений, земли, получат преференцию. Но чтобы те граждане, которые привыкли выезжать на отдых за рубеж, отдыхали в стране, нужно значительно больше.

У нас нет определенных курортных зон, которые хоть как-то соответствовали бы европейским стандартам и были бы на них похожи. Да, в каждой курортной зоне есть 1, 2, 3 объекта, которые могут быть похожи. Но это всего 3-5% от общей массы.

Для того чтобы наш потребитель поменял любую страну Запада на наши курорты, соответствовать должна наша туристическая инфраструктура.

Например, берем Затоку. Там есть 5-10 частных заведений, которые соответствуют европейским стандартам. Но ты выходишь за пределы этого отеля или базы, и там везде разруха. Такого быть не должно.

Должны быть пешеходные дорожки, маршруты, места для стоянок, супермаркеты, кинотеатры, бары, кафе, рестораны – и всё это должно соответствовать какому-то определенному стандарту. Не должно быть кто на что горазд – я себе построю 2-этажное здание, а я себе построю 25-этажное здание.

В Европе и мире есть очень много подобных проектов. Не нужно изобретать велосипед. Нужно только привлечь людей, которые были бы причастны к развитию разных инфраструктурных территорий.

Один из наших ближайших соседей – Болгария. Они тоже переживали определенный кризис, они тоже были частью социалистического лагеря. Но, тем не менее, понемногу они начали восстанавливать свою инфраструктуру, строить новые отели на берегу моря. Эти отели пользуются спросом у соседних государств – Румынии, Германии.

Украине можно было бы брать пример с них. Это первая часть.

Море, горы, карантин и разруха: что не так с украинским туризмом

Вторая часть – нельзя жить одним туристическим сезоном. Развивая туристическую инфраструктуру, надо подходить к вопросу комплексно и смотреть на перспективу 15-20 лет. Сделать определенные программы, которые бы привлекали туриста не в течение трех летних месяцев, а в течение 9 месяцев. Ведь туризм бывает не только пляжный.

Например, кто мешает нам на побережье Черного моря, в Одесской, Николаевской, Херсонской области строить футбольные базы, где бы проходили сборы не только наших футболистов, но и футболистов из ближайших стран. Такие инфраструктурные объекты работают не 3 месяца – они работают 12 месяцев.

Мы могли бы делать реабилитационно-восстановительные центры в районе тех же курортных зон, куда бы люди отправлялись на реабилитацию. Туда могли бы приезжать и иностранцы.

Иностранцы в основном предпочитают купаться в бассейне, а не в море. Мы могли бы строить комплексы, которые были бы дешевле, чем у наших соседей, с бассейнами с морской водой. Сезон можно было бы удлинить на 3-6 месяцев.

Это большой комплекс, которого у нас нет и о котором можно только мечтать.

Буковель может служить единственным примером соответствующего сервиса, но и он не идеален. Сам по себе Буковель развит, там есть трассы, есть инфраструктура, уже подстроили дороги к нему. Но за пределами этого курорта все печально.

В зоне Буковеля работает ряд международных отелей, но дальше весь край Прикарпатья, который принимает туристов – это частный сектор. Они работают по своим определенным правилам, которые они себе придумали. В основном они работают напрямую с конечным потребителем, и здесь роль агента и туроператора сводится к нулю. Это самостоятельный бизнес. И к этому тоже надо подойти правильно.

Если это бизнес, то какой доход от этого получает государство? Я уверен на 99%, что доходная часть государства мизерна, потому что большая часть этой зоны лежит на ФОПах и доходы скрываются. Эта деятельность развивает конкретных людей, которые задействованы в бизнесе, но никоим образом не дает возможности развивать регион в целом.

Это комплекс проблем, который государство в последние 15 лет не видело, не видит и не собирается видеть. А ведь с этого начинается внутренний туризм – формирование программ, формирование того, как это будет работать.

Говорить о том, что внутренний туризм расцветет? Безусловно, это шанс. Но как им воспользуются?

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