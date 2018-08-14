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Мінінфраструктури представило новий "чорний список" авіакомпаній в липні

1.3тЧитати новину російською

Міністерство інфраструктури України представило рейтинг пунктуальності авіакомпаній в липні 2018 року.

Список опублікував міністр інфраструктури Володимир Омелян у себе в Facebook. У рейтингу оцінювали не тільки українські, а й всі іноземні авіакомпанії, які літають в Украіну. Також ввели диференційовану оцінку: виконання рейсів точно в зазначений час (допускається запізнення до 15 хв), із затримкою від 15 до 30 хв, і більше двох годин.

Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній очолила "Роза вітрів". Крім неї, в топ-5 увійшли "Мотор Січ", МАУ, Azur Air і "ФАНейр" ".

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Рейтинг іноземних компаний, які літають до України, очолила Аліталія. Далі у рейтингу розташувалися авіакомпанії "Белавіа", катарські авіалінії, грузинські авіалінії и Ейр Балтік.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Міністерство інфраструктури створило список авіакомпаній, рейси яких найчастіше затримувалися в червні 2018 року. Тоді на дні цього рейтингу опинилася "Авіакомпанія Атлас Джет Україна".

Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
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