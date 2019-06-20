"Люди в паніці!" Півтори сотні українців опинилися в пастці в Іспанії

Понад півтори сотні українців більш ніж на добу застрягли в аеропорту в Барселоні.

Як передає ТСН, вони планували повернутися до Харкова літаком авіакомпанії SkyUp. Рейс за планом був призначений на 19:20, але люди так і залишилися в Іспанії.

Вони нарікають, що перевізник так і не пояснив їм причин затримки, тому що просто не виходить на зв'язок. "Аеропорт Барселони повертає багаж – і робіть, що хочете, купуйте квитки за свій рахунок, ніякої компенсації не буде. Люди в паніці", - кажуть українці.

У компанії пояснюють, що затримка сталася через технічні проблеми і пообіцяли, що літак забере пасажирів о другій годині ночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естонії відбулося ЧП з пасажирським літаком, який летів з Києва. Інцидент стався через руйнування покришки шасі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!