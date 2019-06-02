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У Європі відкрили перший підводний ресторан: вражаючі фото

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У Норвегії відкрили перший в Європі підводний ресторан Under.

Як пише The Local, будівля закладу схожа на величезний бетонний моноліт, який виступає з скелястій берегової лінії, друга частина якого опущена в Північне море на глибину п'ять метрів.

Щоб потрапити всередину нудно пройти з берега по дерев'яним панелям та спуститися по сходах. Усередині ресторану центральне місце займає гігантське плексігласове підводне вікно з панорамним видом на підводний світ.

Новини
Відвідувачі розлютили власника ресторану, і він придумав покарання

Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п'ять вечорів на тиждень. В меню в основному місцеві види риби, які виловлюють в Атлантиці.

Так, дегустаційне меню, що складається з 16-18 страв, варто 2250 крон (230 євро) на людину - вдвічі дорожче, якщо в замовленні буде вино.

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан Gulou в районі Аль Барша в західній частині Дубая ввів штрафи за недоїдені страви.

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Місце
Норвегія
Теги
їжаподорожіПодорожі Європоютуризм
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