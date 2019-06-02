У Європі відкрили перший підводний ресторан: вражаючі фото

У Норвегії відкрили перший в Європі підводний ресторан Under.

Як пише The Local, будівля закладу схожа на величезний бетонний моноліт, який виступає з скелястій берегової лінії, друга частина якого опущена в Північне море на глибину п'ять метрів.

Щоб потрапити всередину нудно пройти з берега по дерев'яним панелям та спуститися по сходах. Усередині ресторану центральне місце займає гігантське плексігласове підводне вікно з панорамним видом на підводний світ.

Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п'ять вечорів на тиждень. В меню в основному місцеві види риби, які виловлюють в Атлантиці.

Так, дегустаційне меню, що складається з 16-18 страв, варто 2250 крон (230 євро) на людину - вдвічі дорожче, якщо в замовленні буде вино.

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

ресторан Under

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан Gulou в районі Аль Барша в західній частині Дубая ввів штрафи за недоїдені страви.

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