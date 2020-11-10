Стали відомі найпопулярніші місця в Україні за 2020 рік

Державне агентство розвитку туризму оприлюднило перелік популярних туристичних місць в Україні за кількістю пошукових запитів Google.

Інформацію зібрали за дев'ять місяців цього року, повідомили в пресслужбі агентства.

Так, до першої п'ятірки запитів серед природних парків і заповідних зон потрапили Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир і Блакитні озера (Чернігівщина).

Найпопулярнішими запитами серед міських парків і розважальних зон стали Центральний парк культури і відпочинку ім. Максима Горького в Харкові, зоопарк в Києві, аквапарк в Затоці, аквапарк в Одесі, Х-Park в Києві.

Також в Google найчастіше шукали Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку та Коблево. Серед гірських туристичних об'єктів найпопулярнішими запитами були Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 10 місць в Київській області, які варто відвідати.