Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Місця

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

519 Читати матеріал російською

Екзотика за ціною відпочинку в Туреччині – це цілком реально з прямим перельотом Київ-Санья-Київ.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Туристичний оператор KOMPAS поділився секретами організації відпустки на китайському острові Хайнань, який, до слова, прийнято вважати східними Гаваями. Причина тому – географічне розташування на одній широті з Гаваями. Особливості різних бухт, що спробувати, куди сходити, які екскурсії вибрати – все це зібрано в одному матеріалі! Зберігайте в закладки і не відкладайте надовго ідею знайомства з Китаєм.

Якщо раніше виявитися на Хайнані можна було тільки з технічної посадкою на дозаправку де-небудь по шляху проходження рейсу, то зараз лише 11 годин прямого перельоту відокремлює нас від довгоочікуваного відпустки на тропічному острові.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Китайці з особливою любов'ю ставляться саме до цього регіону і найчастіше вибирають Санья для свого сімейного відпустки. А ще, Санья – це калейдоскоп з різних бухт і пляжів, кожен з яких по-своєму яскравий і колоритний.

Дадунхай – одна з найбільш бюджетних бухт з прекрасно розвиненою туристичною інфраструктурою. Вибирайте будь-який готель c типом харчування "тільки сніданки" і сміливо можете насолоджуватися колоритом місцевої кухні в будь-якому з численних кафе. Тут ви зможете знайти не тільки качку по-пекінськи, екзотичний хого і страви з морепродуктів, а й ресторани з борщем, картоплею по-домашньому і олів'є. (На замітку всім тим туристам, які бояться гостроти і незвичних смаків локальних страв. У Китаї продумано все для дрібниць). Пляжі в Дадунхай широкі, комфортні, з дрібним шовковистим піском. У більшості випадків пляжі громадські, тому сміливо можете розташуватися там, де душа забажає. Будьте впевнені, ви завжди під наглядом рятувальників і берегової охорони, що не може не радувати.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Самі ж китайці не особливо люблять плавати в морі, а точніше, не вміють. Приготуйтеся побачити дорослих, які, як і діти, з побоюванням входять в воду, озброївшись надувними нарукавниками і кругом у вигляді качечки. З боку це виглядає дуже забавно.

Будучи в Дадунхай, не пропустіть можливість побачити знаменитий комплекс Beauty Crown Hotel, в народі званий "будинки-дерева". Дев'ять хмарочосів підносяться над містом і символізують екологічність острова. До слова, Хайнань займає друге місце після Куби за чистоту навколишнього середовища. Тут немає шкідливих виробництв і фабрик, а кількість рекордсменів-довгожителів приємно дивує. Особливою гордістю тутешніх місць вважається село довгожителів, місцеві тут живуть активним і повноцінним життям навіть тоді, коли паспорт вперто говорить про те, що їм давно перевалило за сто двадцять.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Тим, хто шукає умиротворення і спокою, рекомендуємо відправитися в бухту Санья Бей. Тут ви точно не побачите активної інфраструктури і жвавого трафіку, як на багатьох інших азіатських курортах. Час трансферу в готелі не перевищить півгодини, а іноді 15-20 хвилин – все готелю розташовані в безпосередній близькості від аеропорту "Фенікс". Життя в цій місцевості протікає розмірено і спокійно, а кілометри ідеальних піщаних пляжів будуть належати тільки вам. Ну, може ще парочці туристів, які вирішили провести свою відпустку далеко від жвавих курортів.

Гордість острова – бухта Ялонг Бей. І це не дивно, адже саме тут знаходяться найзнаменитіші пляжі з білим піском і прозоро-бірюзовою водою. Це саме той випадок, коли колір морської гладі навіть неможливо описати словами. У Ялонг Бей розташувалися кращі готелі класу люкс і представники світових готельних мереж, наприклад: Sheraton, Pullman, Mariott, Ritz-Carlton і інші. Але не варто боятися гучних назв і захмарних прайсів на проживання. У бухті також легко знайти і більш доступні готелі, які і сервісом не розчарують, і допоможуть заощадити бюджет, наприклад: Cactus Resort Sanya, Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya, Horizon Resort. Ще одна фішка бухти – це прекрасне поєднання комфортного пляжного відпочинку з активною інфраструктурою навколо готелів: торгові центри, парки розваг і цілі площі ресторанів завжди знаходяться в пішій доступності або в 10 хвилинах їзди.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Вдосталь насолодившись пляжним відпочинком, виділіть час і на те, щоб повністю познайомитися з островом, його культурою і кулінарією. Озбройтеся фотоапаратом і картою пам'яті до нього, адже яскравих фото і атмосферних Селфі у вас вийде "кілометри гігабайтів".

Перша зупинка – тропічний ліс "Я але так". Оазис реліктових рослин і екзотичних квітів, в центрі якого височіє на 400 метрів над рівнем моря скляний міст. Прогуляйтеся по мосту, помилуйтеся видом на узбережжі і обов'язково прокотитеся на тарзанці, минаючи пухнасті верхівки пальм. До слова, супроводжувати вас буде аудіо-гід російською мовою і ви гарантовано дізнаєтеся не тільки назви рідкісних квітів, а й все легенди древнього лісу.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Господиня острова – богиня Гуаньінь, шанована місцевим населенням вона охороняє Хайнань від тайфунів та інших природних катаклізмів. "На аудієнцію" вирушайте в парк буддизму "Наньшань", саме там, у кромки води Південно-Китайського моря, розташувалася найвища в світі статуя богині Гуаньінь. Цілих 108 метрів у висоту, що на 15 метрів більше, ніж статуя свободи. Це місце сміливо можна назвати візитною карткою острова. На площі парку в 50 кв. кілометрів (До речі, це найбільший центр буддизму в Азії) розташувалися і величні храми, і екзотичні сади з ставками, і прекрасні тінисті алеї, де можна зробити привал в одному з кафе і випити кокос, відчувши себе героєм реклами "Баунті".

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Не менш дивною для вас виявиться поїздка в Хайкоу – столицю острова. Там, серед типових азіатських будівель, загубився центр Лондона з червоними телефонними будками і двоповерховими автобусами, а обриси будівель нагадають вам вулиці Відня або Братислави. Виявляється, знайти Європу в серці Азії ще простіше, ніж навчитися користуватися паличками для їжі).

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Острів вміє дивувати і вже точно нікого байдужим не залишить. Просто довіртеся внутрішнім відчуттям і вирушайте назустріч нових горизонтів, а всю організацію вашої подорожі візьмуть на себе фахівці туристичного оператора KOMPAS travel.

Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel