Скоро у відпустку: екзотика за ціною відпочинку в Туреччині

Екзотика за ціною відпочинку в Туреччині – це цілком реально з прямим перельотом Київ-Санья-Київ.

Туристичний оператор KOMPAS поділився секретами організації відпустки на китайському острові Хайнань, який, до слова, прийнято вважати східними Гаваями. Причина тому – географічне розташування на одній широті з Гаваями. Особливості різних бухт, що спробувати, куди сходити, які екскурсії вибрати – все це зібрано в одному матеріалі! Зберігайте в закладки і не відкладайте надовго ідею знайомства з Китаєм.

Якщо раніше виявитися на Хайнані можна було тільки з технічної посадкою на дозаправку де-небудь по шляху проходження рейсу, то зараз лише 11 годин прямого перельоту відокремлює нас від довгоочікуваного відпустки на тропічному острові.

Китайці з особливою любов'ю ставляться саме до цього регіону і найчастіше вибирають Санья для свого сімейного відпустки. А ще, Санья – це калейдоскоп з різних бухт і пляжів, кожен з яких по-своєму яскравий і колоритний.

Дадунхай – одна з найбільш бюджетних бухт з прекрасно розвиненою туристичною інфраструктурою. Вибирайте будь-який готель c типом харчування "тільки сніданки" і сміливо можете насолоджуватися колоритом місцевої кухні в будь-якому з численних кафе. Тут ви зможете знайти не тільки качку по-пекінськи, екзотичний хого і страви з морепродуктів, а й ресторани з борщем, картоплею по-домашньому і олів'є. (На замітку всім тим туристам, які бояться гостроти і незвичних смаків локальних страв. У Китаї продумано все для дрібниць). Пляжі в Дадунхай широкі, комфортні, з дрібним шовковистим піском. У більшості випадків пляжі громадські, тому сміливо можете розташуватися там, де душа забажає. Будьте впевнені, ви завжди під наглядом рятувальників і берегової охорони, що не може не радувати.

Самі ж китайці не особливо люблять плавати в морі, а точніше, не вміють. Приготуйтеся побачити дорослих, які, як і діти, з побоюванням входять в воду, озброївшись надувними нарукавниками і кругом у вигляді качечки. З боку це виглядає дуже забавно.

Будучи в Дадунхай, не пропустіть можливість побачити знаменитий комплекс Beauty Crown Hotel, в народі званий "будинки-дерева". Дев'ять хмарочосів підносяться над містом і символізують екологічність острова. До слова, Хайнань займає друге місце після Куби за чистоту навколишнього середовища. Тут немає шкідливих виробництв і фабрик, а кількість рекордсменів-довгожителів приємно дивує. Особливою гордістю тутешніх місць вважається село довгожителів, місцеві тут живуть активним і повноцінним життям навіть тоді, коли паспорт вперто говорить про те, що їм давно перевалило за сто двадцять.

Тим, хто шукає умиротворення і спокою, рекомендуємо відправитися в бухту Санья Бей. Тут ви точно не побачите активної інфраструктури і жвавого трафіку, як на багатьох інших азіатських курортах. Час трансферу в готелі не перевищить півгодини, а іноді 15-20 хвилин – все готелю розташовані в безпосередній близькості від аеропорту "Фенікс". Життя в цій місцевості протікає розмірено і спокійно, а кілометри ідеальних піщаних пляжів будуть належати тільки вам. Ну, може ще парочці туристів, які вирішили провести свою відпустку далеко від жвавих курортів.

Гордість острова – бухта Ялонг Бей. І це не дивно, адже саме тут знаходяться найзнаменитіші пляжі з білим піском і прозоро-бірюзовою водою. Це саме той випадок, коли колір морської гладі навіть неможливо описати словами. У Ялонг Бей розташувалися кращі готелі класу люкс і представники світових готельних мереж, наприклад: Sheraton, Pullman, Mariott, Ritz-Carlton і інші. Але не варто боятися гучних назв і захмарних прайсів на проживання. У бухті також легко знайти і більш доступні готелі, які і сервісом не розчарують, і допоможуть заощадити бюджет, наприклад: Cactus Resort Sanya, Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya, Horizon Resort. Ще одна фішка бухти – це прекрасне поєднання комфортного пляжного відпочинку з активною інфраструктурою навколо готелів: торгові центри, парки розваг і цілі площі ресторанів завжди знаходяться в пішій доступності або в 10 хвилинах їзди.

Вдосталь насолодившись пляжним відпочинком, виділіть час і на те, щоб повністю познайомитися з островом, його культурою і кулінарією. Озбройтеся фотоапаратом і картою пам'яті до нього, адже яскравих фото і атмосферних Селфі у вас вийде "кілометри гігабайтів".

Перша зупинка – тропічний ліс "Я але так". Оазис реліктових рослин і екзотичних квітів, в центрі якого височіє на 400 метрів над рівнем моря скляний міст. Прогуляйтеся по мосту, помилуйтеся видом на узбережжі і обов'язково прокотитеся на тарзанці, минаючи пухнасті верхівки пальм. До слова, супроводжувати вас буде аудіо-гід російською мовою і ви гарантовано дізнаєтеся не тільки назви рідкісних квітів, а й все легенди древнього лісу.

Господиня острова – богиня Гуаньінь, шанована місцевим населенням вона охороняє Хайнань від тайфунів та інших природних катаклізмів. "На аудієнцію" вирушайте в парк буддизму "Наньшань", саме там, у кромки води Південно-Китайського моря, розташувалася найвища в світі статуя богині Гуаньінь. Цілих 108 метрів у висоту, що на 15 метрів більше, ніж статуя свободи. Це місце сміливо можна назвати візитною карткою острова. На площі парку в 50 кв. кілометрів (До речі, це найбільший центр буддизму в Азії) розташувалися і величні храми, і екзотичні сади з ставками, і прекрасні тінисті алеї, де можна зробити привал в одному з кафе і випити кокос, відчувши себе героєм реклами "Баунті".

Не менш дивною для вас виявиться поїздка в Хайкоу – столицю острова. Там, серед типових азіатських будівель, загубився центр Лондона з червоними телефонними будками і двоповерховими автобусами, а обриси будівель нагадають вам вулиці Відня або Братислави. Виявляється, знайти Європу в серці Азії ще простіше, ніж навчитися користуватися паличками для їжі).

Острів вміє дивувати і вже точно нікого байдужим не залишить. Просто довіртеся внутрішнім відчуттям і вирушайте назустріч нових горизонтів, а всю організацію вашої подорожі візьмуть на себе фахівці туристичного оператора KOMPAS travel.

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