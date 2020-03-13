Самые романтичные места во Франции и никакого Парижа

Франция – одна из самых романтичных стран мира. И дело не только в пресловутом Париже с его мостами, дворцами и Эйфелевой башней.

В этой стране множество невероятно красивых, самобытных городков, которые украсят любую романтическую поездку. К тому же цены здесь зачастую ниже, чем во французской столице.

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Анси

wikipedia.org

Один из самых красивых городов Франции, который расположился на берегу озера посреди Альп. Здешние сказочные домики с витражами над каналами сделают любое ваше фото похожим на праздничную открытку. Также здесь есть дворец, средневековая крепость и впечатляющие храмы.

Лион

Нарядный Лион всемирно известен благодаря изысканным винам, кулинарным шедеврам и яркой архитектуре. Этот город считается меккой для гурманов, здесь множество романтичных ресторанов на любой вкус и кошелек.

Кроме того, украшение города – набережная с многочисленными мостами и старая часть города с музеями, дворцами и храмами вроде белоснежной базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер.

Бордо

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Старинный город на реке Гаронна, который называют столицей виноделия. Это идеальное место для романтического ужина с дегустацией местных вин.

Для любителей архитектурных красот и истории в Бордо множество музеев и монументальных архитектурных ансамблей. Этот город занимает второе место во Франции по числу исторических памятников после Парижа.

Каркассон

Древний город-крепость в провинции Лангедок – то, что надо для любителей средневековой романтики. Оказавшись здесь, можно забыть, что на дворе – XXI век. Настолько хорошо сохранилась местная архитектура. Причем провести ночь влюбленные могут прямо в замке. Несмотря на древний антураж, здешний отель оборудован по последнему слову техники.

Кольмар

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Эльзасский городок Кольмар словно вышел из сказки. Аккуратные домики, каналы и герань производят на путешественников неизгладимое впечатление. Долгие прогулки и ужин с бокалом местного белого вина, которым славится этот город, украсят любое путешествие, особенно если речь идет о влюбленной паре.

Дижон

В Средневековье Дижон бросал Парижу вызов, будучи столицей независимой Бургундии. В наши дни Дижон – главный соперник по туристическому потоку. Здесь множество старинных храмов и дворцов. В Дижоне сохранились даже фахверковые дома XII века. Здесь запросто можно потеряться, гуляя по узким средневековым улочкам, особенно если накануне отведать знаменитого бургундского вина.

Чтобы впечатлить свою половинку, поездку можно совместить с концертом любимого исполнителя и игрой футбольной команды. В мобильном приложении aviasales.ua в разделах “Концерты” и “Футбол” можно подобрать билеты на самолет, отели и даже билеты на сам концерт.

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