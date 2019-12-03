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3 грудня • оновлено в 20:35
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Розкрито несподівану небезпеку бронювання готелів через мережу

3.2т
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Фахівці помітили витік даних кредитних карт постояльців готелів, котрі забронювати номер через Інтернет.

Зловмисники атакували близько 20 різних організацій у Франції, Італії, Туреччині, Португалії, Таїланді, Іспанії, Мексиці, Бразилії, Коста-Ріці, Чилі, Болівії і Аргентині. Про це повідомляє "Lenta.ru".

Розкрито несподівану небезпеку бронювання готелів через мережу

pexels.com

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Для отримання доступу до інформації вони використовували троянські програми, які відправляли мандрівникам листи, що імітують групову бронь.

"Незалежно від того, зупиняються чи постояльці в готелях, будучи у відрядженні або на відпочинку, чи платять за проживання готівкою або карткою, все одно хоча б раз потрібно використовувати дебетову або кредитну карту, щоб гарантувати бронь номера. Цього буде достатньо для того, щоб зловмисники викрали її дані", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

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Автор
Марія Дідик
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