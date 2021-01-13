Найпопулярніші морські курорти під час локдауну: ціни й правила в'їзду

Зимовий локдаун в Україні може тривати до 28 лютого, тому жителі країни задумалися про придбання путівки за кордон на морські курорти.

Якщо хвороба й фінансова криза не зачепили вас, то під час зимового карантину можна не нудьгувати вдома, а, дотримуючись заходів безпеки, вирушити на відпочинок у спекотні країни й провести локдаун 2021-го так, щоб спогади про нього зігрівали ще довго. Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха розповів ексклюзивно для OBOZREVATEL, куди, як і за скільки можна полетіти відпочити з України взимку в умовах пандемії.

Як говорить Ігор Голубаха, найпопулярнішими й найдоступнішими напрямками для відпочинку біля моря залишаються Туреччина та Єгипет. Водночас, тип рекреації в цих країнах буде абсолютно різним. Річ у тім, що зима в Туреччині досить прохолодна, тому поніжитися в водах Середземного моря в Анталії та Аланії навряд чи вдасться, але помилуватися краєвидами, подихати повітрям і насолодитися турецьким All inclusive і спа найближчим часом можна починаючи від 17 000 грн за двох на 7 ночей.

У Єгипті найбільш улюбленими курортами українців залишаються Хургада і Шарм-ель-Шейх. Вартість гарячого туру на двох на 6 ночей стартує від 18 500 грн.

"Ніхто не завищує ціни, просто попит є, тому найдоступнішими, найдешевшими залишаються курорти Єгипту. Туди найбільше літає українців, і найбільше є пропозицій у туроператорів", – зазначив експерт.

Важливо відзначити, що для в'їзду як у Туреччину, так і в Єгипет обов'язково надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який зроблено не більш ніж за 72 години до вильоту. В аеропорту тест стане в $30 (приблизно 835 гривень).

Розкішний Дубай також вітає туристів. Тут точно вдасться і покупатися, й насолодитися респектабельним відпочинком. Вартість семиденного туру стартує від 21 500 грн за двох з перельотом. Відпочинок в Абу-Дабі стане щонайменше в 30 000 грн на двох. Тест на COVID-19 потрібно зробити не більш ніж за 96 годин перед вильотом. Також після прильоту в аеропорту ОАЕ доведеться пройти повторне тестування.

"Якщо говорити про найдорожчі напрямки, то це затишні острови Галапагос, Мальдівські острови та інші, але відпочинок там на порядок дорожчий, ніж у тому ж Єгипті", – додав голова Всеукраїнської асоціації туроператорів.

Так, серед екзотичних напрямків доступні:

Домінікана – від 65 000 грн за десятиденний тур;

Мальдіви – від 63 000 грн за тур на 8 ночей;

Мексика – від 74 000 грн за тур на 11 ночей;

Занзібар – від 51 000 грн за тур на 7 ночей.

Для подорожі в Домінікану і Мексику результат ПЛР-тесту на COVID-19 не потрібно. А для в'їзду в Танзанію (Занзібар) і Мальдіви доведеться в обов'язковому порядку надати негативний результат аналізу англійською мовою. Дотримуватися карантину не потрібно в жодній із цих країн.

З Києва та інших міст України в Туреччину, Єгипет, ОАЕ регулярно літають чартерні рейси. А ось в Домінікану, на Мальдіви й Занзібар можна дістатися як прямим рейсом з Києва, так і зі стикуванням в європейських хабах. У Мексику доступні тільки перельоти зі стикуванням.

Додамо, що в більшості випадків, турагентства пропонують тури з включеною медстраховкою, яка покриває до 90% витрат у разі захворювання коронавірусом.

При цьому, найближчою датою, на яку туроператори пропонують путівку за кордон, є 20 січня. Це пов'язано з тим, що після Нового року всі масово почали виїжджати з України, щоб провести час з користю.

Як відзначає Ігор Голубаха, карантин та економічний спад, які виникли на ринку, не стимулюють поїздок за кордон. "Якийсь сплеск, викликаний локдауном, я б не сказав, що є. Попит іде синусоїдою: перед Новим роком, коли було незрозуміло, буде карантин чи не буде, закриватимуть кордони на свята чи ні, до останніх двох тижнів ішли мляві продажі, хоча й були привабливі ціни та раннє бронювання", – пояснює він і додає, що різке зростання попиту почалося після повідомлення про те, кордони не закриватимуть. "Люди почали останньої миті бронювати, замовляти відпочинок і після Нового року. Деякі навіть не встигли цього зробити, тому що був дефіцит місць і трохи пізно звернулися до туроператорів. Але зараз цей пік минув, уже немає такого ажіотажу", – коментує Ігор Голубаха те, що путівок на дати локдауну за кордон майже не залишилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи можна уникнути самоізоляції після повернення із-за кордону. Мандрівникам рекомендують виконати ряд рекомендацій. Так, для початку потрібно після прибуття в Україну зробити ПЛР-тест у верифікованій лабораторії.